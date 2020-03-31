 

Минпросвещения исключило возможность дистанционной сдачи ЕГЭ

31.03.2020, 12:30, Новости дня

Министр просвещения Сергей Кравцов исключил возможность проведения в этом году единого госэкзамена в онлайн-формате.

«Наверное, это не в этом году. <…> Скорее всего, мы дождемся, когда закончится эта ситуация», – передает ТАСС ответ Кравцова на вопрос, будут ли экзамены проводиться в этом году в дистанционном формате.

Ранее Минпросвещения перенесло основной срок сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ), тесты начнутся с 8 июня. 



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