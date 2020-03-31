Planet Computers выпустит смартфон-трансформер Astro Slide с выдвижной клавиатурой и 5G

31.03.2020, 12:30, Разное

Британские разработчики из Planet Computers представили смартфон-трансформер, поддерживающий мобильные сети 5G и получивший выдвижную QWERTY-клавиатуру. Девайс, получивший название Astro Slide, уже доступен в сервисе Indiegogo.

Одной из особенностей гаджета является механизм, имеющий подвижный шарнир RockUp, что позволяет превратить Astro Slide в карманный персональный компьютер, оснащенный выдвижной клавиатурой. Благодаря данному функционалу можно найти любые данные в интернете или отправить сообщение. Девайс оснащен 6,5-дюймовым дисплеем и флагманским 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 1000. Данный чипсет по сравнению с некоторыми моделями с 5G обладает удвоенной производительностью и сниженными показателями энергопотребления.

Основная камера получит датчик на 48 Мп, также есть стандартные модули вроде Bluetooth и Wi-Fi 6. Количество оперативной и постоянной памяти составит 6 и 128 Гб соответственно. Кроме того, Astro Slide получит модуль NFC и 2 порта USB-C.