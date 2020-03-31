На Донбассе украинский военный подорвался на противопехотной мине

31.03.2020, 12:24, Новости дня

Сегодня на Донбассе украинский военный подорвался на противопехотной мине, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Екатериновка в Луганской области, где боец выполнял боевое задание.

“Воину предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья тяжелое”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, мина, на которой подорвался боец, была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

“Применение таких боеприпасов в очередной раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями международного гуманитарного права при ведении боевых действий”, – отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.