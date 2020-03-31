Минздрав Украины обновил алгоритм предоставления стационарного лечения больным COVID-19

31.03.2020, 12:24, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм предоставления стационарного лечения пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава 31 марта.

Согласно обновленным стандартам, обязательно госпитализировать будут больных с подозрением на COVID-19 или уже с подтвержденным диагнозом в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности.

Кроме того, стационарное лечение будет предоставляться пациентам с COVID-19, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений из-за:

тяжелого течения артериальной гипертензии;

декомпенсированного сахарного диабета;

иммуносупрессивного состояния;

тяжелой хронической патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

почечной недостаточности;

аутоиммунных заболеваний;

тяжелых аллергических болезней;

цереброваскулярных заболеваний в стадии декомпенсации;

онкологических заболеваний.

“Всем пациентам с COVID-19, которые находятся в стационаре, проводят профилактику общих осложнений. Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности”, – сообщили в Минздраве.

В министерстве отметили, что стандарты оказания медицинской помощи больным COVID-19 основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

Пациентов с легкой формой заболевания, без рисков осложнений, а также пациентов, которые выздоравливают и не нуждаются в круглосуточном наблюдении врачей, Минздрав рекомендует лечить амбулаторно, то есть в домашних условиях.

На первом этапе в Украине определили 240 больниц для пациентов с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 787 тыс., из них более 166 тыс. выздоровели, а 37 840 человек умерли.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта, подтвердилось 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 13 человек умерли, восемь – выздоровели.