США выделили Украине $1,2 млн помощи для борьбы с коронавирусом – USAID

31.03.2020, 12:24, Новости дня

Правительство США выделило Украине $1,2 млн в качестве медицинской и гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса в Украине. Об этом сообщает Агентство США по международному развитию (USAID) в Украине на своей странице в Facebook.

“Благодаря финансированию, USAID поможет Украине укрепить механизмы лечебной деятельности, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса, предупредить и ограничить случаи инфицирования в медучреждениях, подготовить лабораторную сеть к широкомасштабному тестирование на COVID-19, обеспечить проведение медиа-кампаний, которые будут информировать украинцев о том, как предотвратить распространение вируса, а также поможет подготовить группы быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных”, – говорится в сообщении.

USAID координирует свои действия с правительством Украины, другими международными партнерами в сфере оказания гуманитарной помощи и остальным заинтересованными сторонами, чтобы определить первоочередные направления использования этих ресурсов, говорится в сообщении.

УРЯД США ВИДІЛИВ УКРАЇНІ 1,2 МЛН. ДОЛАРІВ АБИ ОБМЕЖИТИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ COVID-19Уряд США виділив Україні медичну та… Posted by USAID Ukraine – USAID Україна on Teisipäev, 31. märts 2020

27 марта посольство Украины в США сообщало, что средства начнут поступать на этой неделе.

Именно Штаты занимают первое место в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией – 64 539 человек, 3164 погибли, 5896 выздоровели. Для поддержки американской экономики Конгресс выделил $2,2 трлн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 787 тыс., из них более 166 тыс. выздоровели, а 37 829 человек умерли.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта, подтвердилось 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 13 человек умерли, восемь – выздоровели.