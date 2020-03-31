 

Мнение: Новые штрафы

31.03.2020, 12:20, Разное

Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что выиграла спор у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Предприятие посчитало, что цены на газ, который поставляли по Ямальскому контракту, были завышенными. Суд стал на его сторону, и теперь «Газпром» должен выплатить $1,5 млрд, заявила компания. В «Газпроме» считают преждевременным оценивать сумму выплат.

После того, как Газпром надувал щеки и рассказывал всем, где именно он видел Украину с ее требованиями, а также куда именно он посылает Стокгольмский арбитраж с его решениями, теперь делать то же самое в отношении польских полутора миллиардов не получается. Поляки получили на руки решение, и теперь лишь вопрос времени – когда по нему получат деньги. Наши, кстати, деньги. Которые Газпром в итоге выплатит, а затем так или иначе, но компенсирует их из бюджета – либо напрямую, либо через разнообразные льготные и субсидиарные схемы.

Чудовищная некомпетентность путинских назначенцев стоит стране дорого. Очень дорого. Даже без нынешней финансово-экономико-политически-медицинской катастрофы газпромовские Потоки – банальное хищение денег в пользу подрядчиков. Экономический смысл полуторного увеличения мощностей транспортировки газа вызывал обоснованные сомнения с самого начала, и никакие "экспертные" оценки весьма манипулятивного свойства сомнения не развеивали.

Теперь все эти сотни миллиардов долларов, зарытые в землю и похороненные в воде, просто не нужны. Но вдовесок к ним уже принято решение на уровне президента о строительстве Силы Сибири-2. Президента понять можно – друзья никак не нажрутся.

Ну, и вдобавок ко всему Газпром платит колоссальные штрафы за текущую деятельность, которую он никак толком организовать не в состоянии. Зачем ему новые Потоки, если он на старых хозяйствует так, что приходится оплачивать умопомрачительные иски – загадка.

Источник: Эль Мюрид



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