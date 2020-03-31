Мнение: Армия и коронавирус

31.03.2020, 12:15, Разное

Минобороны развернуло строительство 16-ти моногофункциональных военных медицинских центров в 15-ти регионах страны. На стройках в круглосуточном режиме работают 4, 5 тыс человек.

Как сказал мне генерал Игорь Конашенков, неделю назад получили приказ главкома, а уже 20 апреля заработает первый медцентр – в Нижнем Новгороде.

Военные медцентры будут принимать на лечение гражданских пациентов, зараженных коронавирусом. При этом призыв запасников с медицинскими военной-учетными специальностями не планируется. Армия обойдется своими силами.

К слову, два из 15 военных медцентров заработают в Подмосковье – Подольске и Одинцово.

Вот что Минобороны удалось возвести за неделю. Кадр с видеозаписи и фотографиии отсюда