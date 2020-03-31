 

«Не вернулась бы и за огромные деньги»: Экс-супруга Ивана Краско Наталья Шевель опровергла возвращение к актёру

31.03.2020, 12:09, Разное

Отечественный актёр театра и кино Иван Краско в одном из недавних интервью пояснил о возможном возвращении к нему четвёртой экс-супруги Натальи Шевель. При этом бывшая избранница 89-летнего артиста категорически опровергла эти данные, заметив, что «не вернулась бы и за огромные деньги».
Брак Ивана Краско с бывшей ученицей Натальей Шевель просуществовал почти 3 года. В итоге пара рассталась, причиной чему актёр назвал нежелание супруги родить ему ребёнка. Экс-возлюбленная артиста в свою очередь утверждала, что решилась на развод из-за неспособности Ивана Ивановича обеспечить их семье «достойный уровень жизни». Краско не так давно признался, что у Шевель жизнь складывается в последнее время не слишком успешно, а потому она звонила ему с предложением возобновить отношения. Он не отрицает, что сочувствует «оставшейся без копейки девочке», но не готов снова видеть её в роли супруги.

Наталья Шевель подтверждает, что уехала из РФ и налаживает жизнь в другой стране. Однако слова Ивана Краско о желании вернуться называется «не соответствующими действительности», отмечая, что у неё всё в порядке, а с экс-супругом она не возобновит отношения даже «за большие деньги», информирует «ГлобалМСК».



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