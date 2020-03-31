 

Лукашенко заявил о переживаемом Белоруссией пике коронавируса

31.03.2020, 12:08, Новости дня

Белоруссия в настоящее время переживает пик заболеваемости от коронавируса, сообщил президент страны Александр Лукашенко.

«Мы сейчас – это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости – находимся на пике. Я уже молю бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», – передает ТАСС слова Лукашенко на встрече с председателем Совета Республики (верхняя палата) национального собрания Натальей Кочановой.

Министерство здравоохранения Белорусии 30 марта сообщило, что общее число заразившихся коронавирусом в стране выросло до 152.

Кроме того, Лукашенко не видит оснований для переноса президентских выборов, которые должны пройти в 2020 году. С таким заявлением он выступил во вторник на встрече с председателем Совета республики национального собрания Натальей Кочановой.

«Не будем скрывать, это и политические вопросы – год президентских выборов. Самая большая проблема – это экономика. Тем не менее, этот вопрос никуда не уйдет. Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко не пользуется маской и респираторами, а также не стал отказываться от рукопожатий для защиты от коронавируса.

До этого белорусский президент заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране придется на православную Пасху – 19 апреля. При этом Белоруссия призвала Россию вместе бороться с пандемией в рамках Союзного государства.



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