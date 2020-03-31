Дума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина и фейки о COVID-19

31.03.2020, 12:08, Новости дня

Госдума на пленарном заседании приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, а также о наказании до пяти лет лишения свободы за распространение фейков о коронавирусе.

Авторами инициативы стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовной-процессуальный кодексы, передает РИА «Новости».

Данными поправками предлагается ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий, за подобное деяние предлагается штраф от 500 до 700 тыс. рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишения свободы до двух лет.

Кроме того, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказание предусматривается в виде штрафа от 1 до 2 млн рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы до пяти лет.

Если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание устанавливается в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы до семи лет.