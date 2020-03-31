 

Капля позитива: Дженна Дьюэнн с малюткой-сыном на прогулке

31.03.2020, 12:06, Разное

Три недели назад актриса и экс-супруга Чэннинга Татума – Дженна Дьюэнн – стала матерью во второй раз, родив сына от своего бойфренда-актера Стива Кази. В интервью People звезда рассказала, что не планировала возвращаться к светской активности сразу после пополнения в семье, поэтому едва ли вынужденный карантин как-то повлиял на ее планы. “Проводить время дома, вить гнездышко и наслаждаться родительством. Разве что гостей не позовешь”, – так описала свои будни в ближайшем будущем Дженна. От выхода на улицу, впрочем, актриса воздерживаться не стала и вчера вышла прогуляться с новорожденным сыном рядом с домом. Папарацци были тут как тут и запечатлели эту трогательную картину.

Дженна Дьюэнн с сыном на прогулке

39-летняя Дженна Дьюэнн и 44-летний актер Стив Кази обручились в феврале этого года, однако никаких планов на свадьбу они пока не строят.

Мы даже не начинали планирование. Прямо сейчас мы наслаждаемся родительством. Поэтому когда это будет, неизвестно,

– делилась Дженна с People.

Джена говорит, что всегда знала, что Стив будет отличным отцом, но до сих пор не может перестать удивляться, насколько он “невероятен”.

Я знала, что у него есть этот дар, потому что видела, как он общается с моей дочерью. Но видеть его рядом с новорожденным и наблюдать с какой нежностью он с ним обращается… 

Дженна Дьюэнн и Стив КазиДьюэнн и Кази познакомились шесть лет назад, но начали встречаться в 2018 году, после того как Дженна рассталась со своим супругом Чэннингом Татумом. Актриса призналась People, что связь со Стивом она почувствовала мгновенно, но когда отношения завязались – их накрыло настоящей бурей.  

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jenna Dewan (@jennadewan)26 Мар 2020 в 5:36 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / СМИ разглядели «трофейные» элементы в экипировке российского спецназа

18.03 / Весной в Steam проведут Фестиваль игр с 40 демоверсиями

22.03 / Мнение: Динамика СЗ

03.02 / Кайли Дженнер показала фотографии с празднования 2-летия дочери, на которое потратила 100 тысяч долларов

04.03 / Мнение: Прокачка 2-го и 8-го ресурсов. Разбор заданий 15-го теста

21.02 / Чай для чекистов

22.03 / Находящийся на карантине Лионель Месси потренировался туалетной бумагой вместо мяча

20.02 / Алексей Кудрин назвал объём неизрасходованных средств федерального бюджета за 2019 год

17.02 / Ученые рассказали о влиянии голодания на иммунную систему человека

20.03 / «Кто несёт этот бред?»: Панкратов-Чёрный отреагировал на информацию об обращении в больницу из-за травмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска