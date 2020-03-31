Капля позитива: Дженна Дьюэнн с малюткой-сыном на прогулке

31.03.2020, 12:06, Разное

Три недели назад актриса и экс-супруга Чэннинга Татума – Дженна Дьюэнн – стала матерью во второй раз, родив сына от своего бойфренда-актера Стива Кази. В интервью People звезда рассказала, что не планировала возвращаться к светской активности сразу после пополнения в семье, поэтому едва ли вынужденный карантин как-то повлиял на ее планы. “Проводить время дома, вить гнездышко и наслаждаться родительством. Разве что гостей не позовешь”, – так описала свои будни в ближайшем будущем Дженна. От выхода на улицу, впрочем, актриса воздерживаться не стала и вчера вышла прогуляться с новорожденным сыном рядом с домом. Папарацци были тут как тут и запечатлели эту трогательную картину.

Дженна Дьюэнн с сыном на прогулке

39-летняя Дженна Дьюэнн и 44-летний актер Стив Кази обручились в феврале этого года, однако никаких планов на свадьбу они пока не строят.

Мы даже не начинали планирование. Прямо сейчас мы наслаждаемся родительством. Поэтому когда это будет, неизвестно,

– делилась Дженна с People.

Джена говорит, что всегда знала, что Стив будет отличным отцом, но до сих пор не может перестать удивляться, насколько он “невероятен”.

Я знала, что у него есть этот дар, потому что видела, как он общается с моей дочерью. Но видеть его рядом с новорожденным и наблюдать с какой нежностью он с ним обращается…

Дженна Дьюэнн и Стив КазиДьюэнн и Кази познакомились шесть лет назад, но начали встречаться в 2018 году, после того как Дженна рассталась со своим супругом Чэннингом Татумом. Актриса призналась People, что связь со Стивом она почувствовала мгновенно, но когда отношения завязались – их накрыло настоящей бурей.

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Публикация от Jenna Dewan (@jennadewan)26 Мар 2020 в 5:36 PDT