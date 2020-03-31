 

В Подольске пьяный мужчина угнал машину скорой помощи и попытался сбить полицейских

31.03.2020, 12:05, Разное

В Подольске пьяный мужчина угнал автомобиль скорой помощи. О случившемся в полицию сообщил диспетчер подстанции.

По данным сайт “Подмосковье сегодня”, правоохранители обнаружили похищенную машину возле дома на улице Федорова. Стражи порядка попросили водителя покинуть транспортное средство, однако он отказался и попытался скрыться.

Сначала мужчина врезался в служебный автомобиль ДПС, после чего поехал в сторону полицейских. Чтобы остановить транспорт, правоохранителям пришлось несколько раз выстрелить по его колесам. В итоге злоумышленник бросил машину и побежал во двор, через некоторое время мужчину задержали.



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