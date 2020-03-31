Беглецу ненадолго можно домой

31.03.2020, 11:57, Разное

Суд смягчил наказание фигуранту «московского дела».

Фигурант «московского дела» Данил Беглец будет переведен из колонии общего режима в колонию-поселение. Такое решение без слушателей вынес Второй кассационный суд. Это значит, что Данил при наличии положительных характеристик может получить разрешение на некоторое время посещать дом. Там у мужчины маленькие сын и дочь: Алеша (ему 2,5 года) и Алиса (ей 9 месяцев). Сейчас семья Данила живет на финансовую помощь от волонтеров.

Данил не видел своих детей с августа 2019 года, когда к ним в съемную квартиру в Мытищах пришли с обыском. 24 декабря он прислал в редакцию «Новой» письмо, в котором написал: «Больше всего мне сейчас не хватает моего сыночка и принцессы дочки, вот уже как почти пять месяцев не видел их, кроме как только на фото! Очень сложно выразить на бумаге те чувства, […] которые испытываю. Раньше я не мог понять, почему мне мама всегда звонит и спрашивает, все ли у меня хорошо, причем по десять раз в день… Осознал только тогда, как появились Леша и Алиса. Кто родитель, тот поймет, о чем я».

Диана с Бусинкой. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Первое заседание во Втором кассационном суде общей юрисдикции завершилось переносом на более позднюю дату — судья неоднократно спрашивала у Беглеца, не считает ли он, что его права нарушили тем, что известили о назначении заседания за 5 дней до него, а не за 14, как того требует закон. Беглец и его адвокаты уверенно отвечали, что они готовы к рассмотрению сейчас, но, выслушав мнение прокурора, который выступил за перенос, судья отложила рассмотрение жалобы на приговор почти на две недели. А за это время в стране ухудшилась ситуация с коронавирусом, и Верховный суд постановил рассматривать только дела безотлагательного характера. Без слушателей и журналистов.

И вот 27 марта суд состоялся: в здание суда пустили только участников процесса. Вид наказания был изменен: из колонии общего режима Данила перевели в колонию-поселение. Как рассказал «Новой» адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, колония-поселение — это облегченная версия исправительного учреждения, где как минимум разрешены гораздо более длительные свидания: «Грубо говоря, это санаторий закрытого типа.

Если у осужденного положительные характеристики и если он отличился хорошим поведением, то в качестве поощрения ему на некоторое время позволяют посещать свой дом».

По словам Соловьева, Кассационный суд таким образом подтвердил, что в колонию общего режима Беглеца поместили незаконно. А решение об изменении вида наказания было принято на основании положительных характеристик из ИК-2 в поселке Поназырево, где Данил отбывает наказание. Кроме того, он признал свою вину и перевел 15 тысяч рублей потерпевшему сотруднику полиции в качестве компенсации морального вреда.

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«Спасибо, что не прошел мимо». Читатели «Новой» пишут письма Данилу Беглецу. А он из СИЗО ищет свидетелей

Напомним, что 27 июля, в день несанкционированной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, Данил шел на деловую встречу в кофейню на Большой Дмитровке, но из-за перекрытой улицы не смог туда добраться и решил вернуться к автомобилю. В письме «Новой газете» он расскажет, что увидел жесткое задержание молодого человека. «Я не смог смотреть на это спокойно и удержал его руку [сотрудника полиции] от удара по голове парня», — объяснил Беглец. После этого, как подчеркивает Данил, его схватили полицейские и несколько раз ударили кулаком по корпусу и ногам. Данил получил два года колонии общего режима за то, что потянул полицейского за запястье руки, от чего тот «почувствовал физическую боль» (ч.1 ст. 318 УК РФ).

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Теперь Беглецу должны зачесть срок нахождения в СИЗО из расчета один день в СИЗО за два дня в колонии-поселении. Глава «Агоры» Павел Чиков написал в своем Telegram-канале, что, «по примерным расчетам, таким образом, Данила отбыл около десяти месяцев, осталось 14 месяцев».

Читатели «Новой» в комментариях к материалам о Даниле Беглеце часто задают вопрос, чем можно помочь его семье. Оставляем номер карты гражданской жены Данила Дианы и данные, которые нужны, чтобы написать письмо Данилу Беглецу в колонию.

Татьяна Васильчук

Екатерина Баталова

«Новая газета»

КАК ПОМОЧЬ

Номер карты «Сбербанка» жены Данила Беглеца Дианы: 4276 4000 6613 8539 (Диана Николаевна Д.).

Написать Данилу Беглецу письмо можно через ФСИН-письмо или «РосУзник»: Беглец Данил Юрьевич, 1992г. р., ИК‑2 Костромской области, д. Поназырево.