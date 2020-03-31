 

Оставшимся без работы из-за коронавируса москвичам решили выплачивать пособие

31.03.2020, 11:53, Новости дня

Выплаты столичным безработным в связи с коронавирусом начнутся с 1 апреля, для получения пособия житель должен был отработать в этом году не менее 60 календарных дней, сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.

«На выплаты могут рассчитывать жители столицы, отработавшие в этом году как минимум 60 календарных дней. Компенсацию будут выплачивать с 1 апреля по 30 сентября», – передает РИА «Новости» слова сенатора.

По ее словам, чтобы получить деньги, нужно обратиться в службу занятости «Моя работа» и официально зарегистрироваться в качестве безработного. Приходить никуда не надо: деньги начислят дистанционно – автоматически.

«Однако если человек уже находится на обучении как безработный и в силу объективных причин не может осваивать профессию дистанционно (например, если он учится по специальности водитель или электрик), ему также положена повышенная компенсация», – сказала Святенко.

Она также пояснила, что на дополнительные выплаты в столице могут рассчитывать только те пенсионеры, кто получает пенсию в Москве, поскольку доплата региональная.

«Первая часть выплат была произведена до 26 марта, вторая часть – после 14 апреля», – отметила сенатор.

Между тем в Минтруда рассказали, что правительство РФ утвердило, что максимальный размер пособия по безработице равен минимальному размеру оплаты труда, в связи с этим безработным, у которых размер пособия был ограничен максимальной величиной, будет произведен перерасчет с учетом нового установленного максимума.

«Правительство утвердило новый размер максимальной величины пособия по безработице. Он составит 12 тыс. 130 рублей. Постановление вступает в силу с момента публикации документа. Получателям пособия, у которых размер пособия был ограничен максимальной величиной, будет произведен перерасчет с учетом нового установленного максимума. Эти граждане в апреле получат пособия в увеличенном размере», – говорится в сообщении.

В субботу на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента Владимира Путина по итогам обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Пособие по безработице до 31 декабря 2020 года было поручено увеличить до одного МРОТ.



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