Ради кредита МВФ Украина начнет распродавать сельхозземли

31.03.2020, 11:53, Разное

На внеочередном заседании Верховной рады Украины рассматривался законопроект о снятии моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Документ получил поддержку 259 депутатов и теперь на очереди его подписание президентом страны Владимиром Зеленским.

Закон о снятии моратория вступит в силу 1 июля следующего года. Согласно данному документу, земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать физические и юридические лица, иностранные государства, кроме РФ. До 2024 года предусмотрено приобретение земли исключительно физлицами. Решение, поддержанное депутатами Верховной рады Украины, ранее выдвигалось Международным валютным фондом в качестве обязательного условия для возможности продолжения выдачи государству кредитов, пишет «ПолитЭксперт».

Партия «Батьківщина», возглавляемая экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, а также «Опозиційна платформа – за життя» выступают категорически против снятия моратория и намерены оспорить поддержанный депутатами закон в суде. Тимошенко назвала инициативу «аферой века», проворачивающейся в сложный для страны период борьбы с коронавирусом, информирует интернет-портал Nation News.