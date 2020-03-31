 

Личное: Есть еда? Тогда они идут к вам!

31.03.2020, 11:50, Разное

Москва и область ввели режим самоизоляции — это хорошо. Но хочу задать вам вопрос: вы помните, кто выполняет всё физическую работу в столичном регионе?

Таксисты. Курьеры. Доставщики. Строители. Отделочники-ремонтники.


Фото: Соцсети

Большинство этих людей теперь останутся без работы. Стройки заморожены. Ремонты проводить нельзя. Такси перестали пользоваться.

Куда денутся эти люди?

Накоплений у гастарбайтеров нет. И в хорошие времена они получали мизер. Теперь же, в условиях остановки всей экономической деятельности, у рабочих мигрантов нет и не будет в ближайшее время средств к существованию.

Я не призываю никого жалеть. Я призываю подумать, что может произойти дальше.

Человек без гражданства, зачастую даже без вида на жительства, работавший на стройке без документов за еду, теперь останется и без еды.

Он вернётся домой? На какие шиши, простите? Да и что ему там ловить — в его Средней Азии?

Я ожидаю всплеск преступности. Условному Джумшуту жрать, извините, нечего, а потому, если он залезет к вам в дом или нападёт на улице, и это будет закономерно.

Вполне очевидно, что голодный человек хочет есть, а за кусок хлеба способен убить, ведь так?

Есть два варианта решения этой проблемы. Можно устроить облаву, собрать всех и депортировать. Или дать им работу — обязать торговые сети расширить персонал доставки, пусть метут улицы лучше, строят дороги — ну, придумать что-нибудь быстренько.

Что вы думаете по поводу этой угрозы? Считаете её реальной? Как предлагаете её решить?

Источник: Лена Миро



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