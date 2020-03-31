Госдума одобрила срок до 7 лет тюрьмы за нарушение карантина

31.03.2020, 11:48, Новости дня

Депутаты Госдумы 31 марта приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовном наказании нарушителей карантина или других действующих в России санитарно-эпидемиологических правил.

Если в результате нарушения карантина заразились или умерли люди (два человека и более), то закон разрешает наказывать нарушителя за его действия тюремным сроком до семи лет лишения свободы.

Также закон разрешает штрафовать нарушителей карантина на сумму от 1 млн до 2 млн рублей, если нарушитель стал причиной смерти как минимум одного человека или создал угрозу массового заболевания.

Правительство России ранее также увеличило штрафы за нарушение карантина – до 1 млн рублей, направив в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они 31 марта также были приняты сразу в трех чтениях.

При первом нарушении карантина нарушителям грозят следующие санкции:

для физических лиц – штрафы от 15 до 40 тысяч рублей,

для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей,

для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей;

Если нарушения повторные или повлекли причинение вреда здоровью других людей или их смерть, но это не попадает под Уголовный кодекс, штраф составит:

для граждан – от 150 тысяч до 300 тысяч рублей,

должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет,

юридических лиц – от 500 тысяч до миллиона рублей.

Депутат Госдумы Михаил Емельянов ранее пояснял, что штрафы предусмотрены в том числе для тех, кто контактировал с носителем коронавируса, но не самоизолировался.

В России, по данным властей, по состоянию на 31 марта выявлено более 1800 больных коронавирусом, умерли уже 9 человек. Власти 30 регионов России в связи с коронавирусом объявили “режим самоизоляции” для граждан и обязали их оставаться дома и выходить на улицу только для покупки продуктов, поездок на работу и к врачам, а также для выгула домашних животных.

Многие юристы считают введенные ограничения незаконными: по закону в России можно ограничивать передвижение людей только в условиях чрезвычайного или военного положения, которое не введено.