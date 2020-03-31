Госдума разрешила правительству вводить режимы чрезвычайной ситуации на всей территории РФ или в отдельных регионах

31.03.2020, 11:48, Новости дня

Госдума на заседании 31 марта сразу в трех чтениях приняла закон, который дает правительству расширенные полномочия в условиях чрезвычайных ситуаций и наделяет его правом вводить на всей территории РФ или в отдельных регионах режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Ранее закон разрешал вводить такие режимы только указом президента РФ.

Правительство также получит право самостоятельно устанавливать правила, которые будут обязательны к исполнению при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Этот пункт введен специально под ситуацию с коронавирусным карантином, чтобы легализовать приказы региональных властей жителям оставаться дома во время эпидемии COVID-19 и не выходить на улицы.

В рамках закона о ЧС правительство также получит право:

ограничивать на срок до 90 дней торговлю определенными медицинскими изделиями,

вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Также правительство получит полномочия в 2020 году проводить госзакупки у единственного поставщика: эту меру авторы закона также объясняют эпидемией коронавируса в России.

Мэр Москвы Сергей Собянин, который первый ввел в своем регионе “режим самоизоляции”, обязав жителей оставаться дома, заявил в понедельник, что “ждет” принятия федерального закона, “который позволит более активно работать по этому вопросу”. Собянин тогда же анонсировал новые ограничения в передвижении для москвичей, но официально они пока не озвучены.

Многие российские юристы считают распоряжения региональных властей о принудительной “самоизоляции” жителей незаконными и противоречащими Конституции. Они призывают президента Владимира Путина объявить режим ЧП и не перекладывать ответственность за карантинные меры на региональные власти: