Мнение: Украина живет вопреки законам

31.03.2020, 11:48, Разное

Украина живет по инерции. И это не метафора, не образное выражение, а объективная, я бы даже сказал – юридическая реальность.

Эпидемия, карантин остановили междугородний транспорт, но они не могут остановить инерции, по которой в неизвестном направлении и к неизвестной цели самоходом, без государства, движется украинское общество. Если все равно, куда хочешь попасть, то все равно и куда идти.

Право – это возведенная в закон воля господствующего класса. Казалось бы, взяли некие люди власть в 2014 году – напишите выгодные для себя и хоть сколько дискриминационные для большинства законы и заставьте всех их соблюдать. Так действует любое государство, хоть Парфянское царство, хоть Венецианская республика, хоть империя Луи Бонапарта, хоть III Рейх – любое. Узаконенная монополия на насилие бывает разной – от либеральной демократии с оговоренными свободами до фашизма вообще без свобод, но не может быть такого, что существует государство, а насилие над гражданами (принуждение в разных формах исполнять свою волю) осуществляет кто угодно и не несет за это ответственности. Свою корову должен доить только я сам. Однако кто доит украинскую корову, не понятно ни государству Украина, ни самой корове.

Терроризм без террористов и сепаратизм без сепаратистов

Пришедшие в ходе Майдана власти не отменили Конституцию, а, значит, она как была раньше, так и остается сейчас основным законом. Согласно ст. 17 Конституции Украины, вооруженные силы Украины не могут быть задействованы в конфликтах внутри страны. Они существуют только для отражения внешней агрессии, а для этого, согласно ст. 85, нужно объявлять войну. Мало того, закон «О Вооруженных Силах Украины» не допускает их использование для ограничения прав и свобод граждан. Весной 2019-го Генпрокуратура в экспертизе по одному из дел, касающихся госизмены, это все подтвердила. Короче говоря, армия – для борьбы с армиями других государств. С террористами внутри страны имеют право разбираться только структуры МВД, СБУ и Нацгвардии. Таким образом, все приказы, отданные вооруженным силам и исполненные ими в рамках операции на Донбассе, противоречат закону, а значит преступны.

Хорошо, войну никому не объявляли, объявили антитеррористическую операцию. Только вот, чтобы назначить кого-то террористом, недостаточно статьи в газете, нужна определенная процедура и решение суда. Но почти за 6 лет ни один из уполномоченных органов так и не подал соответствующий иск и нет никакого законного признания ДНР и ЛНР террористическими организациям. В таком случае действует презумпция невиновности – они не террористы пока суд не решил иначе. Вопрос первый – на каком основании и против кого объявлена АТО, если нет законом определенных террористов? Вопрос второй – каким образом СБУ и прокуратура заводят уголовные дела против пособников несуществующих по украинским законам террористов, а суды принимают такие дела к рассмотрению и выносят по ним приговоры? И снова выходит, что как власти, так и исполнительные органы в перспективе сами себя сильно подставили и вместо того, чтобы узаконить свое насилие против несогласных с их политикой граждан, фактически создали основание для признания в будущем их действий преступными.

В ст. 73 Конституции Украины сказано, что вопросы о территориальных изменениях решаются только на всеукраинском референдуме, а до 2018 года даже существовал закон, который обязывал государство всячески содействовать любому гражданину, который решил инициировать такой референдум и агитирует за него народ. Однако это не мешало и не мешает СБУ и прокуратуре заводить уголовные дела, а судам выносить приговоры по статье «Посягательство на территориальную целостность» за посты про референдум в соцсетях.

Ст.10 Конституции гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств, где русский язык даже выделен отдельно. Мало того, Украиной подписана и ратифицирована Европейская хартия языков, согласно которой если язык используют от 2% до 10% носителей в том или ином регионе, то он приобретает статус регионального автоматически. Это значит, что ни один внутренний закон не может заставить жителя Харькова, Одессы или Запорожья использовать на работе, в государственных учреждениях, в кино, театре, да где угодно, исключительно украинский язык. И, тем не менее, все сферы общественной жизни насильно переводятся на украинский, а принятый недавно закон о среднем образовании вообще делит учеников на 4 сорта – в зависимости от национальной принадлежности все будут иметь возможность учиться на своих родных языках в разной пропорции. Русские – меньше всех. Но, у кого есть время, деньги и адвокаты, теоретически может лично для себя и здесь добиться законности.

Законы действуют только для тех, кто с ними не знаком

В ситуации рандомности и хаотичности наказания, вне прямой зависимости от того, нарушаешь ты законы или нет, имеющие определенные финансовые и административные ресурсы структуры, например, бизнес, или полунезависимые коммунальные органы прикинули, – а какой смысл соблюдать законы, если можно с тем же успехом их не соблюдать и зарабатывать на этом?

Постановило правительство в связи с коронавирусом не перевозить в городском транспорте более 10 человек одновременно, но в час пик все маршрутки забиты до предела – иначе люди не доберутся на работу, а у компании-перевозчика не будет прибыли и маршрутки вообще перестанут ездить. Запретило правительство поднимать цены на медпрепараты, но всякие антисептики, спирт и т.д., в аптеках если есть, то дорожают ежедневно. Министр иностранных дел публично обещает, что цены на нерегулярные авиарейсы для вывоза граждан Украины из других стран в связи с эпидемией будут снижены, однако авиакомпании их подняли.

Каждый, кто силен, делает, что хочет. Иногда это случайным образом приносит что-то хорошее и народу. Так, еще в мае 2019-го благодаря борьбе Коломойского за удешевление электроэнергии для его предприятий, Конституционный суд признал незаконной созданную Порошенко Нацкомиссию по тарифам, которая и задрала до небес все коммунальные тарифы для предприятий и населения. Так что единственные законные на сегодняшний день тарифы – это тарифы Януковича. Но Коломойский благодаря этому решению добился снижения цены только для себя, зато каждый теперь также в судебном порядке может этого добиться. Каждый, у кого есть возможности Коломойского. Вот и выходит, что олигарх платит меньше и по закону, а простые люди – больше и незаконно.

Тогда же, весной 2019-го, Кабмин отменил постановление о резком повышении цены на газ, который используется для нужд населения, а зимой 2019-го позволил поставщикам отопления делать пересчет в связи со снижением цены на газ, в связи с чем бывший премьер Гончарук радостно сообщил, что платежки за январь-февраль существенно снизятся. А коммунальным предприятиям не очень интересно, что решает центральная власть – в зависимости от региона суммы в счетах за февраль пришли на 30-50-100% выше. И это при том, что зима была очень теплой.

Феодализация, в смысле неопределенности, чьи приказы выполнять и что будет, если их не выполнить, докатывается до самого верха. Буквально в феврале этого года признан неконституционным конкурс для судей Верховного суда 2016 года. Тогда власти пытались ликвидировать неугодный им Верховный суд Украины, и когда он сам себя не распустил, они создали новый Верховный суд (с блэк-джеком и… ну вы знаете). Теперь новый неконституционный, а в старом официально осталось 7 судей. Но все работает, как работало, по инерции, хоть никто и не понимает, как будут расценены потом решения неконституционного суда. Как-то будут.

Люди по инерции, по привычке, по сермяжному умозаключению солдата Швейка («никогда так не было, чтобы никак не было») делают, что делали раньше и думают, что поэтому и вокруг все, как раньше, то есть что-то есть. А ничего нет. Государство – это дубина, которая заставляет выполнять законы. А что выполнять – то, что в Конституции, или то, что напринимали министерства? То, что написано в Уголовном кодексе, или то, что тебе говорят прокурор со следователем? То, что написано в Трудовом кодексе, или то, что скажут чиновник с олигархом? А, может, вообще надо слушать боевиков в камуфляже? Царь далеко, местному начальнику все равно, а боевики – вот они, рядом, и даже в морду дать могут. И куда в итоге крестьянину податься? Говорят о единой Украине и единой нации. Но какая нация, если у олигарха одна родина, у директора коммунального предприятия другая, а у школьного учителя и шахтера третья? Они даже не увидят друг друга никогда в жизни, разве что случайно. Не знаю, может это и называется либертарианством – когда никто ни за что не отвечает. Тогда обмана нет, что обещали, то и дали. Но жить так нельзя.