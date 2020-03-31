 

Минюст предложил временно запретить жениться и разводиться

31.03.2020, 11:48, Новости дня

Министерство юстиции из-за угрозы распространения коронавируса предложило приостановить заключение и расторжение браков, информирует пресс-служба Минюста.

«В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минюст РФ направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов РФ», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее Министерство юстиции направило в правительство проект поправок в Кодекс административных правонарушений, которые должны обеспечить неукоснительное соблюдение правил карантина.



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