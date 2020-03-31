 

За сутки в РФ выявлено 500 случаев коронавируса

31.03.2020, 11:48, Новости дня

За последние сутки в РФ зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, общее число заболевших в стране составляет 2 тыс. 337, сообщил оперативный штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В штабе сообщили, что «за последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 500 в 24 регионах», передает РИА «Новости».

Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 2 тыс. 337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах.

Напомним, власти 27 регионов России объявили режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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