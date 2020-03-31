Разработан новый биомагнитный метод диагностики организма

31.03.2020, 11:30, Новости дня

Специалисты Института прикладной математики имени Келдыша РАН и медицинского факультета Нью-Йоркского университета разработали новый способ диагностики организма с помощью изучения его электрической активности, сообщили в Российском научном фонде.

В рамках методики ученые подвергают человека сканированию магнитным энцефалографом. С помощью этого аппарата записываются данные об электрической активности сердца, мозга, нервной системы и мышц пациента. На основе полученных показаний создается трехмерная математическая модель, которая позволяет выявлять различные нарушения в работе организма.

При работе над этим методом ученые записывали активность нервной и мышечной систем десяти добровольцев в возрасте от 28 до 76 лет. От каждого из них требовалось провести по три семиминутных сеанса в энцефалографе.

В результате обработки полученных данных и последующих вычислений исследователи создали 3D-карту электрической активности тела, которую назвали трехмерной функциональной томограммой. По словам ученых, эта карта может сообщить медикам о признаках опасных сердечно-сосудистых и нервно-мышечных заболеваний. Также она может применяться для точной локализации болевых ощущений пациента.

«С помощью нашего метода удалось успешно реконструировать трёхмерную функциональную структуру мозга, сердца, мышц шеи и кисти руки. Полученные 3D-модели хорошо согласуются с анатомическими данными, при этом они несут прямую информацию об электрической активности тела человека», – передает RT слова руководителя проекта, заместителя директора Института прикладной математики имени Келдыша РАН Михаила Устинина.

Одна из особенностей этого метода – возможность записи и отслеживания данных в режиме реального времени. При этом процедура неинвазивна, то есть не повреждает ткани. Как полагают авторы исследования, это делает данный вид диагностики полезным при тестировании различных лекарств, к примеру препаратов от эпилепсии.