Певица Рианна собралась заводить детей без мужа для себя

31.03.2020, 11:30, Разное

Рианна готова растить детей даже без отца и замужества. О своих планах на материнство звезда пояснила британскому Vogue, украсив снимком обложку майского номера.

32-летняя красавица из Барбадоса, в 16 лет переехавшая в США и покорившая своими песнями мир, решила поставить на паузу успешную карьеру. Свою жизнь она назвала «каруселью», недалеко уйдя от истины. Музыкальное творчество она совмещает с созданием линий нижнего белья и косметики, но материнство не станет помехой для её многочисленных занятий. Своенравная звезда уверена, что сумеет подарить будущим детям главное — свою любовь. А пока она с нежностью обнимает маленького родственника и сопровождает снимок словами: «Тетя уже очень любит тебя». Не помешают ей осуществить планы и стереотипы, существующие в обществе. «Если я не встречу подходящего человека, я сделаю это сама», — заявляет знаменитость. Ей снова стало скучно, и недавно она в очередной раз бросила своего бойфренда Хасана Джамиля, миллиардера из Саудовской Аравии.

Впечатляет своей решительностью и образ звезды на светлом и темном вариантах обложки легендарного Vogue. Впервые в журнале представлена дюрага — бандана темнокожих рабов. На одном из снимков поверх лица Рианны написано слова «правда».