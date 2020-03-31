«Яндекс» запустил онлайн-школу для детей разных возрастов

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31.03.2020, 11:30, Новости дня

«Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу, работающую в режиме полного учебного дня. В ней дети разных возрастов могут получать образование, не выходя из дома.

«Яндекс.Школа» проводит видеоуроки более чем по 15 предметам школьной программы, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Учителя и школы могут использовать этот контент в своих учебных программах, передает «Коммерсант».

Также школа предлагает педагогам платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.

«Мы не исключаем, что школа будет востребована и после окончания карантина», – отметила гендиректор «Яндекса» в РФ Елена Бунина.

Всего в «Яндекс.Школе» преподает более ста учителей – это авторы учебников и методических пособий, эксперты ЕГЭ, организаторы престижных предметных олимпиад. Запись и монтаж видеоуроков идут круглосуточно.

Уроки в «Яндекс.Школе» начались 31 марта. В первую неделю школа будет работать по московскому времени, но уже с 6 апреля в ней смогут заниматься дети из всех регионов страны. Занятия будут идти до конца нынешнего учебного года.

Напомним, власти 27 регионов России объявили режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. За последние сутки в стране зарегистрировано 302 новых случая коронавируса, число заболевших достигло 1 тыс. 836 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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