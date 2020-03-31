 

Смартфон Mate Xs с гибким дисплеем оказался убыточным для Huawei

31.03.2020, 11:30, Разное

Китайский технологический гигант Huawei в конце февраля текущего года представил новую модель смартфона с гибким дисплеем – Mate Xs. Недавно Ю Чэндун, занимающий пост генерального директора компании, заявил, что данный гаджет убыточный для производителя даже при условии высокого ценника.
Заявленная стоимость Huawei Mate Xs варьируется в районе 2,4 тыс. долларов, но неофициальные продавцы предлагают гаджет с гибким дисплеем ещё дороже. При этом, как заявил Ю Чэндун, на производстве данного смартфона компания практически ничего не зарабатывает, а, напротив, терпит убытки из-за дорогих комплектующих, цену которых нельзя «покрыть» даже установленным высоким ценником. Гендиректор Huawei также отметил, что Mate Xs пользуется популярностью у поклонников бренда, поэтому решается вопрос о возможном расширении производства. По словам Чэндуна, цена на устройства с гибкими экранами в ближайшие 1-2 года вряд ли сравнится с обычными гаджетами, но в перспективе снижение вполне вероятно.

Huawei Mate Xs с усиленным шарниром и более прочным дисплеем с 31 марта стал доступен для покупки в РФ по цене 199,99 тыс. рублей. Производительность устройству обеспечивает фирменная платформа Kirin 990 5G. Смартфон оснащён гибким экраном с диагоналями 6,6 и 6,38 дюймов. Объём ОЗУ и ПЗУ – 8 и 512 ГБ соответственно, ёмкость аккумуляторной батареи – 4500 мА/ч. Работает Mate Xs на базе ОС Android 10, вместо сервисов Google предусмотрена поддержка HMS от Huawei.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Брат Дианы Гурцкой Роберт показал редкое фото певицы без очков

23.03 / Рикошет от сердца зверя

14.01 / Мнение: Крым прогремел на всю страну скандалом с приемным ребенком

07.02 / Бомба, которая рванула в 2008-м? Мы закладываем новую

05.03 / “У Путина чрезвычайно сложная задача”

07.02 / Путин уволил главу МВД Коми, арестованного за взятку, и еще троих генералов МВД и МЧС

17.02 / Мнение: Джихади Джулиан ведет подсчет

17.02 / Мнение: Письмо: “Вложить свою энергию”

06.03 / Феномен непорочного зачатия: Случаи, когда женщины беременели без контактов с мужчинами

02.02 / «Меньше стипендии дочери»: Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска