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31.03.2020, 11:25, Новости дня

Воронеж готовится отпраздновать 75-летие Победы. Сейчас опубликованы два аукциона на право оформления города, передает ГТРК "Воронеж". Стоимость работ составит 2,6 млн рублей.

В смету по украшению города входит изготовление флагов, баннеров, установка световых украшений, арт-объектов. Всего на декоративное формление города выделено более 18 млн рублей. Особе внимание будет уделено украшению площади Ленина и Победы, пространству возле театра оперы и балета. У входа в Кольцовский сквер появится большой видеоэкран.

На аэродроме "Балтимор" продолжается подготовка к Параду Победы. Планируется, что он станет самым масштабным за всю историю празднования 9 мая в Воронеже.

Правда, есть опасение, что празднование могут отменить из-за пандемии коронавируса. Как уже сообщалось, участие в Параде Победы не примут воронежские кадеты. Пока число участников сокращено на 500 человек. Запрет на массовые мероприятия действует в Воронеже до 1 июля. Решение по Дню Победы будет принято позже — в зависимости от развития ситуации.

Текст:

ГТРК "Воронеж"



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