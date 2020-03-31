 

“Не верьте слухам!”, — раскаялась распространительница фейков о смерти от коронавируса

31.03.2020, 11:25, Новости дня

Жительница Новокузнецка рассылала ложную информацию, что в ее городе от коронавируса умер молодой человек.

Полицейские нашли распространительницу фейков, после чего она призвала не повторять ее ошибок, не верить слухам и простить ее. Девушке угрожает административная ответственность и штраф — до 100 тысяч рублей.

 

В настоящее время в Кемеровской области подтверждены три случая заражения вирусом COVID-19. Двое больных уже выздоровели и были выписаны. Около полутора десятков человек находятся под наблюдением врачей, поскольку контактировали с больными.



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