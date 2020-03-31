Спецслужбы США пытаются оценить масштабы эпидемии в России, Китае и КНДР

31.03.2020, 11:18, Новости дня

По мере того как американские разведслужбы пытаются составить точную картину глобальной пандемии коронавируса, они сталкиваются с серьезными трудностями при оценке ситуации в Китае, России и Северной Корее, заявили пять правительственных источников, знакомых с докладами разведки.

Разведслужбы США называют эти страны «сложными целями» из-за жесткого государственного контроля над информацией.

Ведомства не только пытаются получить точные данные, но также ищут признаки политических последствий реакции властей на кризис.

«Мы хотим получить как можно более точное, реальное представление о том, где находятся глобальные очаги, и как они развиваются», – говорит эксперт Центра глобального развития Джереми Конайндайк, который возглавлял Управление по оказанию помощи иностранным государствам в случае бедствий в 2013-2017 годах, включая ответные меры США на вспышку лихорадки Эбола.

«Мир не избавится от [вируса], пока мы не избавимся от него повсюду», – добавил он.

Американские спецслужбы начали сообщать о коронавирусе в январе и предоставили законодателям первые предупреждения об эпидемии в Китае, которая началась в Ухане в конце прошлого года. Об этом сообщили источники, просившие не называть себя, чтобы они могли говорить на темы разведывательного характера.

В результате пандемии, охватившей около 200 стран и территорий, в мире зарегистрировано около 740 тысяч случаев заболевания, показывают данные Reuters. Первое место занимают США, где зафиксировано более 152 тысяч инфицированных.

Северная Корея утверждает, что у нее не было ни одного случая заболевания, хотя она граничит с Китаем. При этом она попросила международные гуманитарные организации поставить ей такие материалы, как маски и тест-системы.

Один источник сказал, что «мы ничего не знаем» о масштабах проблемы в этой закрытой стране.

«Это страна, обладающая ядерным оружием, где вещи, способные дестабилизировать правительство, могут представлять большой интерес для США», – заявил Конайндайк, который также возглавлял реакцию США на гуманитарный кризис в Сирии.

Российские власти рассматривают возможность введения общенационального запрета на выход из дома после крупнейшего однодневного роста числа случаев коронавирусной инфекции, фиксируемого шестой день подряд. Всего в стране зарегистрировано 1836 случаев инфицирования и 9 летальных исходов.

Понимание масштаба распространения вируса в России может иметь большое значение, поскольку эта страна граничит с 14 другими странами и является торговым и транспортным хабом.

Госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе намекнул на нехватку точной информации по России и Ирану, а также обвинил Китай в дезинформационной кампании, что Пекин отрицает.

Китай, который сообщил о более чем 81 тысяче случаев и более 3300 летальных исходов, заявил, что все новые случаи инфицирования имеют внешнее происхождение. Власти по-прежнему настороженно относятся к путешественникам из-за рубежа.

Позиция США по поводу заявлений Китая о внешнем происхождении новых случаев состоит в том, что «это может быть частичной правдой», сообщил один источник. Американские агентства сомневаются, что Китаю удалось взять вирус под контроль, сказал источник.

Конайндайк говорит, что хотя Пекин скрывал масштабы первоначальной вспышки, он, похоже, теперь не манипулирует цифрами.

«[Китай], похоже, является самой успешной страной в плане подавления очень крупномасштабного роста, – сказал он. – Если сообщаемые ими цифры реальны, то очень важно понять их подход и адаптировать его».