СМИ: десятки новобранцев-морпехов в Южной Каролине заразились коронавирусом

31.03.2020, 11:18, Новости дня

Десятки новобранцев и сотрудников учебного центра Корпуса морской пехоты на восточном побережье США заразились коронавирусом, из-за чего новых поступлений обучаемых в центр в обозримом будущем не будет.

Об этом сообщили представители министерства обороны.

Вспышка в Пэррис-Айленде в Южной Каролине произошла после «волны тестирований» сообщил сотрудник министерства обороны на условиях анонимности из-за щепетильности вопроса. Один источник сообщил, что речь идет о по меньшей мере 20 случаях, второй полагает, что таких случаев несколько десятков, но менее 50.

Возможно, это крупнейшая на данный момент вспышка в системе министерства обороны. Представители военного ведомства сообщили, что результаты тестирования на коронавирус десятков моряков на борту авианосца «Теодор Рузвельт» оказались положительными. Об этом стало известно во время развертывания в Тихом океане, из-за чего на прошлой неделе корабль был вынужден сделать остановку на Гуаме.