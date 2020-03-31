США развернули ЗРК Patriot на военной базе в Ираке

31.03.2020, 11:16, Новости дня

Соединенные Штаты приступили к размещению зенитных ракетных комплексов Patriot на территории Ирака, сообщил ливанский телеканал «Аль-Маядин».

По имеющейся информации, американские военные «начали развертывание ЗРК Patriot в иракской провинции Анбар», расположенной на западе страны. Указывается, что ЗРК размещаются на военной базе Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами, передает ТАСС.

Официальных комментариев иракской стороны по данному поводу не поступало.

В начале января Пентагон ракетным ударом убил генерала Касема Сулеймани, после чего иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетные удары по авиабазе США Айн аль-Асад в Ираке и военному объекту США в Иракском Курдистане.

13 марта командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что Соединенные Штаты перебросили в Ирак системы ЗРК Patriot, их планируется развернуть через несколько дней.