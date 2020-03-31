Мнение: Выживет ли турбизнес?

31.03.2020, 11:15, Разное

Март ещё не кончился, а вот уже вторая турфирма прямо на моих глазах объявила дефолт. Как рассказал мне работающий там знакомый, антикризисные планы перед роспуском на «каникулы» составляли всем коллективом.

Лучший план был примерно такой. Отпиливаем ногу, получаем инвалидность, сидим дома на диване и смотрим сериальчики. Коммуналку государство дотирует, приправы для макарон стоят недорого, а бутылку водки можно купить из-под полы за 65 рублей.

Шутки шутками, но перспективы у выездного туризма вырисовываются безрадостные, причём не только потому, что турфирмы традиционно работают «на пределе», нагрузившись кредитами чуть ли не по самые борта. Главная проблема в том, что туристы массово выезжают за рубеж по двум основным причинам.

1. Средний турист убеждён, что отдых на море полезен для здоровья.

2. Рассказы среднего туриста о его поездках окружение встречает завистливым аханьем.

С точки зрения здравого смысла вполне понятно, что палящее солнце человеку скорее вредно, а целебные морские ванны — это что-то из времён Александра Дюма, когда из-за неразвитости медицины аристократы вынуждены были спасаться от болезней «на водах».

Большая часть людей, однако, здравый смысл предпочитает применять в других местах. Попробуйте спросить сторонника матрасного отдыха, какие клинические исследования подтверждают пользу двухнедельного обжиралова на пляже: скорее всего, он примет вас за опасного сектанта, который ставит под сомнение освящённые веками традиции.

Ещё меньше шансов убедить кого бы то ни было, что отдыхать за рубежом — это не так круто, как принято считать в современной России. Уровень престижа определяется текущей модой, и если сейчас модно отдыхать в Ницце, значит это круто, как бы там ни пытались умничать оторванные от коллектива зануды.

Отдыхать за рубежом полезно и круто — так думали наши сограждане до эпидемии коронавируса, когда готовы были ужиматься весь год, чтобы потом две недели пожить в четырёхзвёздочном отеле на берегу тёплого моря. К тем, кто думал иначе, коллективы применяли серьёзное давление: их называли жлобами и нищебродами, которые не заботятся о своих близких, лишают их необходимого для здоровья отдыха.

Эпидемия коронавируса вполне может остановить оба главных двигателя туриндустрии.

Во-первых, карантины эффективно уничтожают сейчас экономику тех стран, на которые мы привыкли равняться со времён бедных семидесятых, когда информация о сладкой жизни за рубежом начала массово просачиваться к нам в виде капиталистической культуры. Поездка в бедную страну, из которой легко можно привезти в виде непрошенного сувенира какую-нибудь болезнь, скоро перестанет считаться заведомо оздоровительным мероприятием.

Во-вторых, если ещё недавно загорелого туриста коллеги окружали у кулера, чтобы он хвастливо живописал им свои маршруты, то сейчас от туристов начинают уже шарахаться с возгласами «уходи отсюда, бацилла ходячая». Собственно, теперь и сами туристы начнут невольно замечать ту антисанитарию, которая традиционно царит в публичных бассейнах, в ресторанчиках у моря и в гостиничных номерах. Раньше она никого не волновала, теперь, будьте уверены, начнёт волновать.

На этом фоне дорогостоящий отдых за рубежом многие решат заменить статусным потреблением смежных товаров — например, покупкой новых айфонов или автомобилей. Причины, по которым айфоны с автомобилями полезны для здоровья, найти несложно: у продукции «Эппл», как принято считать, необыкновенно хороший экран, а дорогой автомобиль, как известно каждому, значительно безопаснее дешёвого. Со статусом тоже проблем не будет: хвастаться дорогим телефоном или дорогой машиной ничуть не сложнее, чем хвастаться дорогой поездкой.

Я сейчас специально заглянул на «Маркет», там есть телефоны по 120-150 тысяч рублей. Ничем не хуже турпоездки, при этом уже через год телефон устареет, после чего появится повод купить новый. Более состоятельные граждане смогут сжечь деньги при помощи покупки автомобиля, часов или квартиры.

Если бы турбизнес рухнул, к примеру, из-за вулканического пепла или из-за падения курса рубля, большой беды не было бы. Вскоре открылись бы новые турфирмы, и за несколько лет отрасль спокойно доросла бы до прежнего уровня. Проблема в том, что коронавирус может ударить в самое больное место — не по потребности путешествовать, а по самому желанию физически перемещать своё тулово в другую страну, чтобы греть его на солнце или погружать в солёную воду. Конечно, никуда не денутся деловые поездки, продолжат путешествовать убеждённые фанаты этого дела, люди будут по-прежнему навещать своих родственников и учиться за рубежом. Вместе с тем убеждение, что отдыхать надо вдали от дома, возможно, скоро уже выветрится из нашего менталитета.

Впрочем, коллеги, это всего лишь один из возможных сценариев, причём, пожалуй, даже не самый вероятный. Россияне могут охладеть к туризму, но могут и не охладеть: я совершенно не удивлюсь, если уже летом 2021 года в офисы выживших турфирм будут стоять длинные очереди из желающих наверстать пропущенное лето. Железный занавес сформировал у старшего поколения очень сильный культ заграницы, так что одной эпидемии навряд ли хватит, чтобы заменить его на какой-нибудь другой потребительский культ.