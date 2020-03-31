 

Переболевшие CORVID-19 могут оставаться заразными

31.03.2020, 11:09, Разное

По результатам исследования, которое провели китайские ученые, часть пациентов, выздоровевших от коронавируса, остаются переносчиками. Клетки вируса еще несколько дней после выздоровления сохраняются в ротоглотке человека.
Причем тест на вирус у выздоровевшего человека, который еще некоторое время будет заразным, будет отрицательным. Поэтому врачи рекомендуют продлить время карантина для пациентов, у которых уже нет никаких симптомов заболевания. С результатами исследования китайских ученых можно ознакомиться на сайте Американского торакального общества.

Ученые проанализировали кровь 16 пациентов, которые болели легкой формой коронавируса, было проведено два теста. Также, изучив образцы из ротоглотки, установили, что частицы вируса CJRVID-19 сохраняются в теле пациента до 8-ми суток. Полученные данные касаются только легкой формы коронавируса.

Ученые попросили медицинское сообщество и органы власти обеспечить изоляцию пациентов на две недели после выздоровления. Это поможет снизить распространение коронавируса.

Исследователи из Исландии также заявили, что половина людей излечившихся от коронавируса еще несколько дней являются переносчиками инфекции. Лучшим способом уменьшить количество зараженных является самоизоляция людей не зависимо от возраста и соблюдение всех мер предосторожности.



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