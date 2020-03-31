 

Боевики на Донбассе препятствуют работе миссии ОБСЕ под предлогом борьбы с коронавирусом – главы МИД Германии и Франции

31.03.2020, 11:05, Новости дня

Боевики на Донбассе мешают работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под предлогом защиты от распространения коронавируса. Об этом 30 марта заявили министры иностранных дел Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан, пишет “Немецкая волна”.

Главы МИД заявили, что озабочены ограничениями, с которыми сталкиваются сотрудники СММ ОБСЕ в Украине с 21 марта 2020 года.

В заявлении Мааса и Ле Дриана говорится, что наблюдатели должны иметь возможность безопасно и свободно передвигаться по всей территории Украины, а пандемия коронавируса не должна становиться предлогом для ограничения свободы передвижения членов СММ и выполнения ими своих задач.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года.

13 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что в оккупированной Горловке 12 человек заразились коронавирусом, Подконтрольное боевикам “министерство здравоохранения ДНР” эту информацию опровергло, писала “Газета.ру”.

Представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский 20 марта говорил, что в ОРДЛО с подозрением на пневмонию госпитализировали 91 человека, однако без специальных тестов невозможно определить, есть ли у них коронавирус.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 30 марта заявило, что на временно оккупированной территории Луганской области врачей заставляют подписывать обязательства о неразглашении реального состояния заболеваемости коронавирусом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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