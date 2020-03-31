 

В США тест на коронавирус прошли более 1 млн человек – Трамп

31.03.2020, 11:05, Новости дня

В США на коронавирус SARS-CoV-2 проверили более 1 млн человек, рассказал 30 марта на брифинге в Белом доме президент страны Дональд Трамп. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Белого дома. 

“Сегодня мы достигли исторического рубежа в нашей войне против коронавируса. Более 1 млн американцев уже прошли тестирование – больше, чем в любой другой стране”, – сказал Трамп.

Он напомнил, что продлил действие карантинных мер и федеральных рекомендаций о социальном дистанцировании до 30 апреля. 

“Это [решение] основано на моделировании, которое показывает, что пик смертности не наступит в течение еще двух недель. То же самое моделирование показывает, что, строго следуя этим рекомендациям, мы могли бы спасти более 1 млн жизней американцев. Подумайте об этом: 1 млн жизней американцев”, – отметил президент США.

Он считает, что ближайшие 30 дней будут очень непростыми, поэтому важно выполнять все рекомендации по дистанцированию. 

“Каждый из нас должен сыграть свою роль в победе в этой войне. Каждый гражданин, семья и бизнес могут помочь остановить вирус. Это наш общий патриотический долг”, – сказал Трамп.

На этом же брифинге министр здравоохранения США Алекс Азар сообщил, что ежедневно в стране тестируют на коронавирус около 100 тыс. человек. 

По состоянию на 31 марта в США подтверждено более 160 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 3003 из них закончились летально, сообщил телеканал CNN. Страна занимает первое место в мире по количеству инфицированных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 787 тыс., из них более 166 тыс. выздоровели, а 37 829 человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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