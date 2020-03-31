Минздрав Украины рассматривает возможность разворачивания временных госпиталей в выставочных центрах и дворцах спорта

31.03.2020, 11:05, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность размещения временных больниц для пациентов с коронавирусной инфекции COVID-19 в выставочных центрах и дворцах спорт. Об этом на брифинге 31 марта рассказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы разработали проект временных рекомендаций для разворачивания госпиталей за пределами учреждений здравоохранения. Этот проект мы вчера направили в два профильных академических института – Институт общественного здоровья и Институт эпидемиологии, – чтобы они проработали [идею], и после этого будем видеть возможность размещения дополнительных койко-мест, в случае необходимости, в так называемых выставочных центрах и дворцах спорта”, – сообщил он.

Ляшко отметил, что этого можно избежать, если украинцы будут придерживаться карантина.

“Главная задача сегодня – придерживаться условий [карантина]. Все контактные, все больные, все, кто вернулся из-за границы, должны выдержать 14-дневную самоизоляцию. Именно самоизоляция – один из эффективных путей предупреждения распространения коронавирусной болезни”, – сказал он.

Главный санитарный врач напомнил, что в Украине определили 240 больниц для пациентов с COVID-19.

“Это так называемая первая волна больниц… В них 67 тыс. койко-мест, из них 11 тыс. – это профильные, для инфекционных больных”, – рассказал Ляшко.

Возле каждой больницы развернуты пункты медицинского сортирования больных коронавирусом.

“Именно в них при массовом поступлении больных коронавирусной болезнью будет происходить санитарное сортирование, чтобы не допускать больных без коронавирусной болезни в инфекционные стационары”, – рассказал Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 787 тыс., из них более 166 тыс. выздоровели, а 37 829 человек умерли.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта, подтвердилось 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 13 человек умерли, восемь – выздоровели.