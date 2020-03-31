 

Мнение: Друзья (Роснефть и Росзарубежнефть)

31.03.2020, 11:03, Разное

Так совпало, что в тот же день, когда государство выкупило у Роснефти ее токсичные активы в Венесуэле, была учреждена неприметная и никому неизвестная нефтяная компания Росзарубежнефть, полностью принадлежащая государству. С солидным уставным капиталом в 322 млрд рублей. Ее руководителем стал человек, имеющий в своей биографии работу в Анголе как раз в тот же период времени, когда там работал и нынешний руководитель Роснефти Сечин.

По всей видимости, схема сброса активов выглядит вполне просто и незатейливо. Сечин будет контролировать Венесуэлу через старого проверенного товарища, но при этом получил сразу 9 процентов акций Роснефти. Кстати, не стоит забывать, что Венесуэла – это не только нефть, но и кокаин, так что держать руку на пульсе венесуэльских товарищей – логично. Вдруг не туда завернут контейнер-другой. С этими юркими латиносами нужен глаз да глаз.

За все эти манипуляции заплатим, конечно, мы. Мы уже заплатили, кстати – тем, что государство передало в неизвестные никому руки весьма солидную долю принадлежащей государству Роснефти. Да и 300 миллиардов рублей, влитых в уставный капитал "Росзарубежнефти", которые фактически будут покрывать деятельность и убытки Роснефти в Венесуэле, тоже сумма немалая. А в ситуации, когда экономику подрезали под корень самоизоляциями, они точно лишними не были бы. Но друзья – это святое. А потому все деньги – им. А остальным – что останется.

Источник: Эль Мюрид



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