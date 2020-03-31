Мнение: Квест по живописи барокко топлесс

31.03.2020, 10:54, Разное

Добрый день. Сегодня я предлагаю вам игру-угадайку по картинам 17 века. На каждой из них, по моде того времени, изображена барышня, обнаженная выше пояса. Вам же предлагается угадать, какой великий сюжет мировой живописи, основанный на великом произведении искусства, изображен на каждой картине. Предупреждаю, контент шокирующий, игра тяжелая!

Те, кто внимательно читает мои рубрики "смерть топлесс" и "ню-путеводитель", особых трудностей при угадайке испытывать не будут.

1.

Для чистоты эксперимента выбраны картины одного и того же художника, специализировавшегося на данной теме. Звали его Гвидо Каньяччи (1601-1663), мастер позднего барокко, возможно, ученик Л. Каррачи, друг Гвидо Рени. Жил весело: "эксцентричный, не заслуживающий доверия, с сомнительной моралью, любитель провести время в компании натурщиц, переодетых в мужскую одежду — вот некоторые отзывы о нём его современников".

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Правильные ответы под катом:

1. "Самоубийство Клеопатры", ок. 1660. Потому что маленькая змейка (и трон).

2. "Самоубийство Лукреции", ок. 1660. Потому что кинжал.

3. "Сусанна и старцы", 17 век. Потому что два старикашки и уличный водоем.

Неизвестный художник генуэзской школы (Гвидо Каньяччи?). Эрмитаж

4. "Самоубийство Клеопатры", 1659-1663. Потому что змея и трон (а также корона и жемчужная сережка).

5. "Мария Магдалина". 1663. Потому что череп, пещера, а также веревочный пояс/чётки

6. "Похищение Европы", ок. 1650. Потому что бык и море.

7. "Самоубийство Клеопатры", 1645-55. Потому что змейки (и жемчужные серьги)

8. "Самоубийство Лукреции". Потому что ножичек

Поздравляю, вы сделали следующий шаг к тому, чтобы научиться читать картины, как книгу, не обращая внимание на этикетки. На самом деле это все — про прокачивание навыка внимательности к деталям (в искусстве их называют "атрибутами").

А вот теперь посмотрите на эту картину. Ее отгадывать не надо, про этот сюжет я вам не рассказывала. Это работа того же художника (о чем легко можно догадаться по покрою лифчика). Я ставлю ее для демонстрации того, насколько тяжелее становится угадывать, когда художник переходит с мифологически-библейских сюжетов на мутные аллегорические. Про нее расскажу отдельно.



Попробуйте сформулировать свои ощущения после выполнения упражнения. На что вы стали больше обращать внимание к последним картинам? Меняется ли восприятие, в зависимости от того, что вы знаете — тут нарисована смерть? Или чувствуется, что это все понарошку, ради эротики? А что вы думаете про стилистику барокко, к которой принадлежит автор? Как она вам?