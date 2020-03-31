Павел Трубинер назвал жену офигенной со сложностями и глупостями

31.03.2020, 10:53, Разное

Российский актёр кино и телевидения Павел Трубинер пояснил о своем браке с киноактрисой Юлией Мельниковой. Звезда телесериала «Великая» назвал свою жену офигенной, со всеми сложностями и глупостями.

43-летний актёр признался, что с каждым днем его чувства к супруге лишь усиливаются, а брак становится нерушимым. Несмотря на то, что Трубинер женат на Мельниковой почти 10 лет, он до сих пор находит в киноактрисе новые достоинства. По словам знаменитости, он любит жену так же, как и в день первой встречи. С рождением в 2016 году дочки Елизаветы брак актёров только укрепился.

Павел Трубинер называет секретом семейного счастья равноправие. Звезда телесериала «Великая» отметил, что они с супругой пришли к нему не сразу. Сейчас в отношениях актёров наступило время, когда они четко понимают свои обязанности. Кроме этого, Трубинер и Мельникова могут друг друга заменить, ведь они оба работают и воспитывают дочь. В их союзе нет конфликтов, поскольку у супругов и так много стресса из-за рабочих графиков, а оазис спокойствия для них – это их дом.

Отметим, что Павел Трубинер познакомился с Юлией Мельниковой на съемках одного проекта. Оба артиста почувствовали, будто они уже знают друг друга или знали когда-то.