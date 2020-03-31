 

Павел Трубинер назвал жену офигенной со сложностями и глупостями

31.03.2020, 10:53, Разное

Российский актёр кино и телевидения Павел Трубинер пояснил о своем браке с киноактрисой Юлией Мельниковой. Звезда телесериала «Великая» назвал свою жену офигенной, со всеми сложностями и глупостями.
43-летний актёр признался, что с каждым днем его чувства к супруге лишь усиливаются, а брак становится нерушимым. Несмотря на то, что Трубинер женат на Мельниковой почти 10 лет, он до сих пор находит в киноактрисе новые достоинства. По словам знаменитости, он любит жену так же, как и в день первой встречи. С рождением в 2016 году дочки Елизаветы брак актёров только укрепился.

Павел Трубинер называет секретом семейного счастья равноправие. Звезда телесериала «Великая» отметил, что они с супругой пришли к нему не сразу. Сейчас в отношениях актёров наступило время, когда они четко понимают свои обязанности. Кроме этого, Трубинер и Мельникова могут друг друга заменить, ведь они оба работают и воспитывают дочь. В их союзе нет конфликтов, поскольку у супругов и так много стресса из-за рабочих графиков, а оазис спокойствия для них – это их дом.

Отметим, что Павел Трубинер познакомился с Юлией Мельниковой на съемках одного проекта. Оба артиста почувствовали, будто они уже знают друг друга или знали когда-то.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Мнение: Письмо: “Сборник херовых вопросов”

12.02 / Мнение: Социалистические Штаты Америки

12.03 / Адвокат рассказал, как Самойлова и Джиган могут поделить имущество в случае развода

15.02 / Мнение: Голубые воришки с Яндекса – расценки Дзена опустились ниже 10 рублей за 1000 просмотров

25.02 / Проблемы психического здоровья в сочетании с высоким потреблением алкоголя увеличивают риск преждевременной смерти

09.03 / Microsoft предупредила пользователей о проблеме с драйверами для Windows 10

10.02 / «Этот треш мог произойти со мной»: Оскар Кучера высказался о ЧП с самолетом в Усинске

30.03 / Компоновку салона Porsche 911 сделали такой же, как у McLaren F1

10.03 / Анна Каменкова рассказала о нелегком браке с мужем старше нее на 15 лет

05.03 / Певица Maruv собирается выступать под псевдонимом Shlakoblochina для аудитории 18+

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска