В мире: Почему американская медицина сдается перед коронавирусом

31.03.2020, 10:53, Новости дня

Как минимум двести тысяч смертей стоит ожидать Соединенным Штатам в результате пандемии коронавируса. Об этом сообщил не какой-то там паникер, а президент США Дональд Трамп. На чем основаны подобные выкладки и почему богатейшая в мире американская система здравоохранения пока выглядит совершенно бессильной перед этой болезнью?

По состоянию на 30 марта в США насчитывалось более 142 тысяч зараженных коронавирусом человек и почти 2488 из них умерли. И число это, к сожалению, будет расти. На сегодняшний день центрами эпидемии являются Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния – однако в Мичигане, Иллинойсе, Луизиане и других штатах уже готовятся к тому, что они поучаствуют в этой сомнительной гонке за лидерство.

Почему так произошло? Почему самая развитая экономика мира стала самой пострадавшей от коронавируса? Причин тому несколько – и среди них не только недооценка кризиса со стороны власти, но и системные особенности американского государства, прежде всего его экономики и системы здравоохранения.

Так, на первоначальном этапе власти банально проморгали эпидемию. В то время как китайские власти жестко противостояли вирусу, а южнокорейцы, японцы, сингапурцы и тайваньцы (те, кто в итоге смог ограничить распространение эпидемии) готовились к худшему, США, по мнению New York Times, «жили обычной жизнью – интересовались импичментом Трампа, делом Харви Вайнштейна, Брекзитом и Оскарами». Причем интересовались не только люди, но и ответственные чиновники. В администрации США (внутри Совбеза) был человек, который отвечал за координацию действий властей на случай пандемии – адмирал Тимоти Зимер. Однако он ушел со своего поста в мае 2018 года, а его команда была распущена тогдашним советником по нацбезопасности Джоном Болтоном. На его место никого не назначили.

Более того, власть не смогла предугадать масштаб эпидемии – ведь единственным способом сделать это могло быть тотальное тестирование населения, а его не проводилось. По мнению директора Национального института по изучению аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, вину за недостаточные объемы тестирования, из-за которых долгое время не был понятен масштаб эпидемии, не стоит возлагать ни на Белый дом, ни на Центр по контролю и профилактике заболеваний (федеральное агентство при американском минздраве). Виноваты «технические сложности» при производстве тестов.

Однако это не совсем так. Да, в предложенных Центром по профилактике и контролю заболеваний (ЦКЗ – государственное агентство в рамках минздрава, занимающееся эпидемиями) тестах один из компонентов оказался бракованным. Однако когда начали появляться тесты от частных компаний, возникла другая проблема, за которую как раз ответственны Центр и Белый дом – задержка с их сертифицированием со стороны ЦКЗ. Наконец, первоначальные инструкции ЦКЗ предписывали тестировать только тех, кто вернулся из-за рубежа или общался с человеком, чья зараженность доказана.

Где брать технику?

В результате по состоянию на 1 марта в Южной Корее было сделано почти 110 тысяч тестов, в Италии – 23 тысячи, в Великобритании – 13 тысяч, а в США – 472. Напомним, к этому моменту в США от коронавируса уже начали умирать. Если же брать в пересчете на душу населения, то даже в первой декаде марта в США делали 23 теста на миллион жителей (для сравнения: в Великобритании их было 327, на Тайване – 615, а в Южной Корее – более трех с половиной тысяч).

Неудивительно, что когда создали достаточное количество тестов и начали тестировать широкие массы, кривая поползла вверх – и власти США неожиданно поняли, что в их самой мощной экономике банально не хватает оборудования и медицинских средств для борьбы с эпидемией коронавируса.

Так, в 2010 году в США по больницам во всей стране было лишь 62 тысячи полноценных аппаратов для искусственной вентиляции легких – ИВЛ (еще более 10 тысяч хранилось в стратегических запасниках). С тех пор ситуация не изменилась – так, в штате Нью-Йорк (одном из центров эпидемии) изначально было лишь семь тысяч ИВЛ и, по словам губернатора Эндрю Куомо, штату нужно было еще как минимум 30 тысяч. К вечеру 27 марта штат изыскал (купил, починил, вытащил из хранилищ) лишь половину требуемого количества. А пока остальных нет, власти штата и техники в больницах изыскивают новые возможности для спасения людей: например, научились подключать к одному ИВЛ двух пациентов. Однако при всем желании на одну койку двух людей они не положат – в штате было 53 тысячи больничных коек, и это лишь треть от того, что, как говорит Куомо, нужно для борьбы с эпидемией.

С масками и халатами тоже возникла проблема. Значительная часть защитного оборудования для врачей покупалась в Китае. Неудивительно, что теперь – на фоне паники – его не хватает.

Дошло до того, что главный хирург США Джером Адамс обратился с призывом к населению «прекратить покупать маски», поскольку «они неэффективны в деле защиты населения от коронавируса, однако если врачи, которые ухаживают за больными людьми, не смогут достать маски, то они – а также районы, которые они обслуживают – окажутся под угрозой».

Пример Италии показал, что случается, когда значительная часть врачей заболевает – и чтобы этого не произошло, сейчас, по данным американского минздрава, медперсоналу нужно про запас около 300 миллионов таких масок. Политики требуют немедленного пополнения запасов. Сенаторы-демократы Крис Мерфи и Брайан Шатц уже внесли законопроект, который требует от федерального правительства сделать так, чтобы американский бизнес произвел не менее 500 миллионов дыхательных масок, 500 миллионов пар перчаток, 20 миллионов медицинских лицевых щитков и столько же хирургических халатов, а также 200 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Сам Трамп обещает 100 тысяч ИВЛ за сто дней – он уже ввел в действие закон о производстве оборонной продукции 1950 года (позволяющий принуждать компании производить нужные властям товары) и уже обязал компанию General Motors срочно производить ИВЛ. Однако за сто дней случиться может многое, а ложка всегда хороша к обеду.

Дешевле умереть

Эффективная борьба с коронавирусом осложняется не только техническими сложностями и безалаберностью властей, но и структурными особенностями американской системы здравоохранения. В каких-то моментах она не то что не помогает, а мешает бороться с болезнью.

Как известно, в США нет универсальной бесплатной медицины. Часть населения лечится бесплатно по программам государства (для пожилых и самых бедных). Другая часть лечится по страховке, которую покупают сами или получают от работодателя. Третья же не в состоянии купить страховку или не хочет это делать.

В последнюю категорию, по состоянию на 2018 год, входило 27 миллионов американцев (8,5%). И поскольку медицина в США очень дорогая (причин тому множество – монополизм американских фармацевтов, включенные в счета расходы больниц на адвокатов и т. п.), то 28% от всех незастрахованных в возрасте от 18 до 65 лет «с трудом» оплачивали медицинские счета. Однако платить приходилось и тем, у кого вроде как была страховка. Если человек посетил врача, то ему может прийти «счет-сюрприз» – в том случае, если часть стоимости его визита не входит в страховое покрытие. Например, каждый пятый человек, которого увозит скорая, получает такой счет. В среднем он составляет порядка 600 долларов, но может достигать и сотни тысяч долларов.

Неудивительно, что от четверти до половины всех банкротств физлиц в США происходили потому, что люди не могли оплачивать медицинские счета.

Почти половина опрошенных американцев «боялась» или «очень боялась» того, что незапланированные расходы на медицинское обслуживание приведут к банкротству. Поэтому около половины американцев, нуждающихся в медицинской помощи, либо откладывали ее на потом, либо вообще не шли к врачу, либо предпочитали лечиться дома самостоятельно с помощью лекарств, которые продают без рецепта.

Вот и сейчас, когда у них проявлялись симптомы коронавируса, они надеялись, что это простое ОРВИ и лечились дома. Ни власти, ни страховые компании не стали стимулировать их пойти к врачу. Ведь если кому-то могло показаться, что страховые компании решили проявить солидарность с населением и на время коронавируса отказаться от таких «сюрпризов», то этот кто-то явно слишком хорошего мнения об американской системе здравоохранения (где лечение больного – это не обязанность, а услуга). Страховщики расщедрились лишь на бесплатные тесты на коронавирус, однако те, кто лечится от последствий коронавируса в больницах, по выписке должны ждать «сюрпризов». Американские СМИ уже пишут о том, что обращающиеся в неотложки по подозрению в коронавирусе люди получают счета в несколько тысяч долларов. Неудивительно, что в США появляется все больше и больше статей о том, что стране нужна европейская – то есть бесплатная – медицина.

Заплатили за кредиты

И это еще полбеды, ведь число тех, кто не может оплатить такие счета, стремительно растет из-за экономических последствий коронавируса. Как известно, у большинства американцев нет значительных сбережений – люди закредитованы по самое не могу и живут от зарплаты до зарплаты. Однако теперь зарплата оказалась под вопросом – например, если человек заболел и уходит в отпуск. Почти четверть рабочих (а среди низкооплачиваемых – вообще половина) не может уйти на оплачиваемый больничный – только за свой счет. Еще хуже ситуация с теми, кто уволен – они вообще остаются без гроша в кармане. На прошлой неделе более трех миллионов американцев уже обратились за различными льготами – и это не предел. Министр финансов Стивен Мнучин предупредил о возможности 20-процентной безработицы – но потом (видимо, когда ему объяснили, что он сказал и как его слова воспринял находящийся в предвыборной кампании Трамп) быстро сдал назад и сказал, что речь идет лишь о «математической модели». Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил о возможности 30-процентной безработицы – и пока от своих слов не отказался.

В результате из-за той же безработицы и личных банкротств людей умрет больше, чем от коронавируса.

Прежде всего речь идет о прямых смертях. По некоторым весьма усредненным подсчетам, рост безработицы на один процент приводит к одному дополнительному самоубийству на 100 тысяч населения. Еще больше умрет от негативных последствий. По еще одним подсчетам, увеличение безработицы на тот самый 1% приводит к росту смертей от передозировки опиоидами на 3%. И это не учитывая еще тот факт, что американцам надо лечиться не только от коронавируса. В стране 30 миллионов людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 34 миллиона диабетиков и 35 миллионов с легочными заболеваниями, потеря страховки может для многих означать прекращение лечения текущих хронических заболеваний – с терминальным исходом.

Поэтому из эпидемии нужно сделать правильные выводы. Можно сколько угодно верить в преимущества частной медицины, разделять лозунг республиканцев о том, что «успешные люди не должны своими налогами оплачивать медицинское лечение неудачников» – однако такой социал-дарвинистский подход неприменим в обществе, где «успешные» и «неудачники» живут в одном городе, коммуницируют друг с другом и заражают друг друга. Все оказываются в одной лодке – и либо все вместе выживают, либо погибают.

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