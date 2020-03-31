 

Умер драматург Леонид Зорин

31.03.2020, 10:53, Новости дня

Драматург Леонид Зорин умер на 96-м году жизни, сообщила его вдова Татьяна.

«Он скончался сегодня ночью от остановки сердца. Муж давно и тяжело болел». Место и время прощания пока не определены.

Леонид Генрихович Зорин (настоящая фамилия Зальцман) родился 3 ноября 1924 года в Баку, с 1948 года жил в Москве. Он написал около 50 пьес, среди которых «Друзья и годы» (1962), «Энциклопедисты» (1962), «Декабристы» (1966), «Варшавская мелодия» (1967), «Покровские ворота» (1974), «Царская охота» (1974)», Незнакомец» (1976), «Карнавал» (1981) и др.

Спектакли по его пьесам были поставлены на сценах многих отечественных и зарубежных театров.

Леонид Зорин принимал участие в работе над сценариями ряда фильмов, в том числе «Леон Гаррос ищет друга» (1960, режиссер Марчелло Пальеро), «Человек ниоткуда» (1961, Эльдар Рязанов), «Всегда со мною…» (1976, Соломон Шустер), «Добряки» (1979, Карен Шахназаров), «Покровские ворота» (1982, Михаил Козаков), «Закон» (1989, Владимир Наумов), «Царская охота» (1990, Виталий Мельников).

Писатель был награжден орденами «Знак Почета» (1974) и Дружбы народов (1986) и отмечен рядом литературных премий.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Рада поддержала законопроект о противодействии коронавирусу

11.02 / Гаджеты: Россияне столкнулись с новым методом кражи денег у клиентов банков

13.02 / Законопроект о «гаражной амнистии» внесен в правительство

18.03 / Самый мощный BMW 7 Series станет электрическим

25.02 / Над Красноярском опять “черное небо”

20.02 / 17-летняя одесситка обвинила полицейского в изнасиловании

11.02 / Американские военные попросили еще 3 миллиарда на создание гиперзвукового оружия

05.02 / Шести российским губернаторам угрожает отставка

25.03 / США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса – ВОЗ. Число зараженных в мире – 422 тысячи

26.03 / В Беларуси задержан журналист-расследователь “Ежедневника” Сергей Сацук. Ранее он заявлял об угрозах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска