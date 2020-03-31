 

Китайские медики рассказали, каких ошибок не стоит допускать при коронавирусе

31.03.2020, 10:53, Разное

Коронавирус потряс весь мир своими масштабами, и заставил людей отвечать за свою жизнь. Медики из Китая, откуда взяла свое начало пандемия, рассказали, каких ошибок не стоит допускать при COVID-19.
Основная ошибка – это недостаточная защита медперсонала, приводящая к высокому проценту заражения работников здравоохранения. По словам профессора гастроэнтерологии Медицинского колледжа Пекинского союза Ву Донга, европейские медики заболели коронавирусом в повседневной жизни, что очень похоже на раннюю ситуацию в г. Ухань. Кроме этого, китайские ЛОР-врачи и окулисты заражались чаще, чем их коллеги. По пояснению директора отделения интенсивной терапии больницы Пекинского союза при медицинском колледже Ду Бин, эти врачи очень тесно контактируют с пациентами, что приводит к заражению необычным способом, в частности, через глаза.

Ещё одной ошибкой является то, что многие люди безответственно относятся к своему здоровью, ведь COVID-19 вызывает у некоторых людей только легкие симптомы или вообще их не проявляет, а в это время они заражают других.

Отметим, что КНР потихоньку возвращается к обычной жизни и помогает другим странам. Медицинские работники из Китая и почти 30 тонн медицинских препаратов были отправлены в Италию на прошлой неделе.



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