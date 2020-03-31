Ирина Шейк коротает время на карантине с бывшим парнем Хайди Клум

31.03.2020, 10:45, Разное

С момента расставания с актером Брэдли Купером, 10 месяцев назад, Ирина Шейк не дала средствам массовой информации ни единого повода обсуждать свою личную жизнь. Балансировать между работой и воспитанием дочери Леи, как признавалась модель, дается ей непросто, так что для остальных вещей у нее просто не остается времени. Теперь, когда в США ввели карантин, а работа отошла на второй план – Ирина смогла вернуть и к вопросам сердечным. Вчера папарацци заметили Шейк на прогулке с арт-диллером Вито Шнабелем, а по совместительству известным дон-жуаном и бывшим парнем Хайди Клум и Эмбер Херд. Ирина и Вито прогулялись по Манхэттену до магазина, а после “самоизолировались” в его апартаментах. Фотографиями новой пары папарацци эксклюзивно поделились с одним из новостных порталов.

Вито Шнабель и Хайди Клум Вито Шнабель и Эмбер Херд

О своем расставании с экс-возлюбленным Брэдли Купером Ирина Шейк рассказала лишь недавно, в январе 2020 года. Модель стала звездой cover story номера британского Vogue и прокомментировала тему своего расставания с Брэдли Купером, которое произошло летом прошлого года, а также свой статус матери-одиночки.

Я думаю, в любые хорошие отношения ты приносишь и лучшее, и худшее – просто так устроена наша природа. Два прекрасных человека не обязательно создадут хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами. Жизнь без “Б” – это новая почва.

Шейк добавила, что с такой сильной личностью, как у нее, мужчинам непросто. А если кто-то уходит из ее жизни, то – навсегда.

Я действительно рву все связи. Думаю, некоторые в самом деле боятся этой холодности. Немногие знают, что под всем этим – добрый, милый человек, который плачет в интервью,- добавила Шейк.

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью

Расставшись с отцом дочери Леи, Ирина Шейк стала матерью-одиночкой, однако назвать ее такой в прямом смысле слова затруднительно. Во-первых, Брэдли часто видится с дочерью и заботится о ней во время отъездов Ирины из Нью-Йорка, во-вторых, молодой маме помогают няня и бабушка.

Трудно найти баланс между состояниями одинокой мамы, работающей женщины и воспитателя. Поверьте, бывают дни, когда я просыпаюсь и говорю: “Боже мой, я не знаю, что делать, я разваливаюсь”,- рассказала модель.