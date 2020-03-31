 

Число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 70

31.03.2020, 10:45, Разное

За прошедшие сутки в Москве были выписаны из больницы 42 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число вылечившихся от пневмонии в столице достигло 70.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что новые меры помогут поддержать положительную тенденцию. “Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается”, – цитирует ее оперативный штаб.

Ранее власти столицы объявили о введении режима всеобщей самоизоляции, передает телеканал “360”. Теперь граждане могут выходить на улицу только в случае крайней необходимости.



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