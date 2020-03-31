 

В Сахаре найдены загадочные пещерные рисунки

31.03.2020, 10:30, Разное

Древняя цивилизация некогда цветущей Сахары оставила после себя множество наскальных изображений. Пришедшие из глубины веков некоторые загадочные послания пока так и не расшифрованы учеными.
Полтора года трудились французские археологи во главе с известным исследователем Анри Лотом в горном районе пустыни — Тассили-Аджер. Ими сделано множество копий фресок, о которых было известно еще в середине XIX века. Выставленные в Лувре изображения, возраст самых ранних из них составлял не менее 7 тысяч лет, стали мировой сенсацией, прежде всего, благодаря необычному изображению людей. Несоразмерно большие круглые головы, давшие впоследствии название «стиль круглоголовых», особенно поразили тех, кто мечтал о встрече с инопланетными пришельцами. Они увидели на рисунках существ в скафандрах. Шестиметровая картина, оказавшаяся самой большой из найденных, была названа «Великим марсианских богом». Ученые все-таки утверждают, что это изображение земного человека— жреца в ритуальной одежде. Композиция рисунков и позы, в которых были запечатлены люди, потрясли Анри Лота. Археологи даже испугались, столкнувшись с ними в первом гроте.

Яркое впечатление производят и другие фрески Тассили с изображением фантастических химер, например, страуса с головой льва или антилопы с туловищем слона. К неразгаданным относится и сюжет человека в шлеме, который выходит из похожего на диск объекта. И опять среди предположений возникает тема космической «тарелки». Однозначный ответ на вопрос, видели древние художники эти картины в реальности или это порождение их фантазии, так и не получен.



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