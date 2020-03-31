Госдума одобрила законопроект о повышении больничных до уровня МРОТ

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31.03.2020, 10:30, Новости дня

Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении правительственный законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня МРОТ.

Такую меру предложил 25 марта президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам на фоне ситуации с коронавирусом. Законопроект был внесен правительством в Госдуму 26 марта.

Он предполагает повышение до уровня МРОТ пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно. Также предусматривается учет районных коэффициентов, применяемых к заработной плате, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности исходя из минимального размера оплаты труда, передает РИА «Новости».

Кроме этого, законопроектом предлагается освободить семьи до 1 октября 2020 года от обязанности подавать заявление о назначении на новый срок выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, а также извещать органы исполнительной власти регионов и отделения ПФР о смене места жительства (пребывания), фактического проживания и обстоятельствах, влекущих прекращение этой выплаты.

Тем временем социальный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал законопроект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ и получении выплат на ребенка без подачи заявления.

Сенаторы рассмотрят документ после обеда.

В субботу на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента Владимира Путина по итогам обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Пособие по безработице до 31 декабря 2020 года было поручено увеличить до одного МРОТ.



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