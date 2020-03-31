Huawei с поддержкой России готовит революцию в интернете

31.03.2020, 10:30, Разное

Корпорация Huawei вместе с операторами China Unicom и China Telecom и минпромом Китая предлагают заменить протокол TCP/IP на новый New IP. Данная инициатива была поддержана российскими специалистами, но вызвала обеспокоенностью у Запада, где опасаются, что таким образом государство сможет еще легче проследить за доступом граждан в интернет.

По мнению создателей нового протокола, он сможет устранить недостатки TCP/IP, разработанного более 40 лет назад. Более того, при использовании New IP девайсы даже в разных сетях способны напрямую взаимодействовать друг с другом, что приведет к повышению скорости и надежности соединения. После внедрения всех преобразований, использование передовых технологий станет возможных в такой отрасли, как интернет вещей и беспилотные автомобили.

В корпорации Huawei заявили, что новый протокол начнут тестировать уже в следующем году, а главной целью разработки является соответствие новым требованием цифровизации. При этом, в создании New IP смогут принять участие исследователи и инженера со всего мира.