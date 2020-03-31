В Беларуси зарегистрирована первая смерть от коронавируса. В Казахстане – вторая

31.03.2020, 10:30, Новости дня

В Беларуси умер первый пациент с диагнозом COVID-19. Это Виктор Дашкевич, актер Витебского национального драматического театра имени Якуба Коласа, рассказали белорусской службе Радио Свобода родственники актера. 3 января актеру исполнилось 75 лет.

Днем ранее его жена рассказала, что Виктор Дашкевич в течение 6 дней находился на аппарате ИВЛ в реанимации в Витебске – у него был подтвержден COVID-19. Она также провела 5 дней в Железнодорожной больнице в Витебске с воспалением легких.

До госпитализации у Дашкевича уже была хроническая обструктивная болезнь легких.

10 и 11 марта актер работал в спектакле “Кот в сапогах”, 18 марта он также контактировал с персоналом театра. В театре подтвердили, что один из актеров был госпитализирован с диагнозом COVID-19.

20 марта супруги, служившие в Коласовском театре в Витебске, почувствовали себя плохо, у них поднялась температура. 21 марта их поместили в больницу, там были взяты тесты на коронавирус, оба теста были отрицательными. Супруги лечились антибиотиками. Жена Дашкевича провела в больнице 5 дней, ее состояние улучшилось, и женщина была выписана. 24 марта 75-летнему Виктору Дашкевичу стало хуже, и его перевели в Железнодорожную больницу. Там подтвердился положительный текст на коронавирус.

В Беларуси 30 марта были подтверждены 152 случая заражения новой коронавирусной инфекцией: 47 человек были “выписаны или готовились к выписке”, еще 105 находились “под медицинским контролем и лечением”.

В Казахстане тем временем зафиксировали второй случай смерти от коронавирусной инфекции. 50-летний пациент умер в больнице в Нур-Султане, куда был госпитализирован 21 марта, сообщила руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова.

“[Пациент] болел в течение месяца. Работа была связана с частыми командировками, за медицинской помощью не обращался. Все 31 человек из числа близких членов семьи и сотрудников по работе госпитализированы”, – сказала Кисикова.

Также, по ее словам, около 50 потенциальных зараженных определены на домашний карантин. У двух членов семьи подтверждена коронавирусная инфекция, добавила Кисикова.

26 марта власти Казахстана сообщили о первой смерти от коронавирусной инфекции. От осложнений, вызванных COVID-19, умерла 64-летняя жительница села Косшы Акмолинской области.

На стационарном лечении в Нур-Султане находятся 159 человек, 15 – выписаны, сообщила Кисикова. К настоящему времени в стране подтверждены 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 175 – в столице, 82 – в Алматы. Два случая выявлены в городе Шымкенте. Случаи заражения выявлены также в 12 регионах страны.