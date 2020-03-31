 

Рубль усилил рост к доллару и евро

31.03.2020, 10:16, Новости дня

Курс рубля усилил рост к доллару и евро после старта торгов на фоне умеренного роста нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.07 мск вторника снижается на 27 копеек, до 79,05 рубля, курс евро – на 69 копеек, до 86,93 рубля, передает РИА «Новости».

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,87%, до 26,65 доллара за баррель.



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