В Москве отменили плату за капремонт с 1 апреля по 30 июня

31.03.2020, 10:16, Новости дня

Сергей Собянин подписал указ об освобождении с 1 апреля по 30 июня от уплаты взносов на капремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства города.

«Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года», – говорится на сайте мэра.

Собянин отметил, что начатые работы по капремонту в многоквартирных домах Москвы будут завершены, новые объекты не начнут в период самоизоляции по просьбам москвичей.

«Так как проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома. К тому же минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции», – отметил мэр.

В воскресенье Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

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