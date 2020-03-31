Модель решила через соцсети научить россиян печь хлеб

31.03.2020, 10:16, Новости дня

Основательница онлайн-школы здорового хлеба Oh my Bread!, в прошлом психолог и модель Анна Кучкина решила через соцсеть Instagram научить россиян, находящихся на самоизоляции, печь свой хлеб. «Наша миссия – здоровый и полезный хлеб на каждом столе. Я верю, в то, что это наш маленький вклад в улучшение качества питания и жизни в целом всех нас», – сообщила она газете ВЗГЛЯД.

Кучкина – «профессиональный пекарь и основатель онлайн школы здорового хлеба Oh my Bread». По ее словам, миссия школы – обеспечить каждый стол здоровым и полезным хлебом.

«Я верю, в то, что это наш маленький вклад в улучшение качества питания и жизни в целом всех нас. Ко мне приходят учиться в основном русскоговорящие (хотя не только) люди со всего мира. В основном те, кто задумываются над качеством покупного хлеба, а также те, кого увлекает сам процесс работы с тестом, и конечно запах готового хлеба, хруст корочки, волшебный мякиш… Уже за неделю с нуля люди выводят свою закваску и пекут свой первый хлеб. Один из курсов так и называется – «Первый хлеб», – рассказала она.

По словам Кучкиной, отличие школы – «это упор на технологию, а не на рецепт»: «Мы не продаем рецепты, мы обучаем людей методам правильной ферментации, овладев которыми можно браться за любой рецепт или изобретать свои».

«В связи со сложившейся ситуацией в мире, мы снизили все цены на наши онлайн-курсы на 25%. Это большая скидка, учитывая и так вполне бюджетные цены в нашей школе. Учеников в последнее время прибавилось, я этому очень рада, стараюсь уделить внимание всем. Также я провожу бесплатные эфиры и мастер-классы и отвечаю с удовольствием на все околохлебные вопросы. В поем профиле в Instagram много полезной информации: рецепты, советы, развеиваю мифы и помогаю людям решать хлебные задачки», – сказала она, добавив, что подобрать интересный курс и записаться можно на специальном сайте.

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Публикация от Онлайн-школа здорового хлеба (@oh_my_bread) 19 Дек 2019 в 6:33 PST

Кучкина поделилась также, что отдает предпочтение «цельнозерновому хлебу, хлебу с семечками и конечно сделанному методом длительной ферментации закваской», так как «именно такой хлеб можно назвать здоровым».

«Он обладает низким гликемическим индексом, глютен в результате длительной ферментации становится более усваиваемым, а полезные минералы биодоступными. Он дольше хранится и не плесневеет из-за работы молочно-кислых бактерий», – отметила пекарь.

Она добавила, что часто ученикам «ученикам нужна просто человеческая поддержка и уверенность эксперта»: «Тут включается мой внутренний психолог и не зря полученный диплом. Каждый раз, когда я проверяю домашнюю работу и вижу новый хлеб своих учеников, у меня в душе становится очень тепло и загорается лампочка «да, Аня ты нашла наконец свой путь: теперь ты теперь хлебный психолог)».

Анна Кучкина, 15 лет назад я окончила факультет психологии МГУ по специальности клинический психолог, однако ее жизнь «сложилась совершенно непредсказуемым и удивительным образом».

«По специальности я проработала совсем недолго. Вместо карьеры врачевателя душ, я провела более десяти лет на подиумах и съемочных площадках мировой индустрии моды. Работа модели сформировала привычку правильно питаться и следить за фигурой; осознание и понимание того, что мы – это то, что мы едим. После того как я обзавелась семьей, я наконец нашла свое настоящее призвание. Им оказался хлеб на закваске», – рассказала она.

Пекарь отметила, что для нее приготовление хлеба всегда было «особенным ремеслом»: «Что-то в этом есть первобытное, завораживающее и магическое одновременно. Мне казалось, что я не смогу, что нужны какие-то специальные печки, покупные закваски и прочее… Но одновременно с этим меня совершенно не устраивало качество покупного хлеба: он был какой-то безвкусный, быстро сох или плесневел и даже если был из дорогой пекарни. Первому ребенку вообще старалась хлеб не давать из-за сомнений в качестве».

«И вот когда я увидела в соцсетях фото хлеба на закваске, которую девушка вывела дома, и на которой спекла ней хлеб в обычной домашние духовке, я не могла поверить своим глазам. Как может получиться из муки соли и воды такое чудо? И я решилась попробовать и испекла свою первую буханку. Она была далека от идеала, но она так волшебно пахла, и так хрустела, что мы тут же умяли ее за обе щеки. Дальше были годы экспериментов, учебы и практики», – рассказала Кучкина.

Напомним, власти 27 регионов России объявили режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. За последние сутки в стране зарегистрировано 302 новых случая коронавируса, число заболевших достигло 1 тыс. 836 человек.

Глава движения студенческих отрядов Максим Киселев рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о массе возможностей для саморазвития дома. Также Минздрав дал советы по физической нагрузке в самоизоляции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.